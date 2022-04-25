شاهد .. لاميتا فرنجية تزلزل الأنترنت بجلسة تصوير جريئة.. أرتدت بنطال جلد ملتصق بجسدها ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار) فاجأت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية الجمهور بظهورها بلوك جديد .

فقد نشرت لاميتا مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بلون شعر بني وهي التي عُرفت بلون شعرها الأسود الطويل. وارتدت بنطال جلد ملتصق بجسدها مما اثار الغضب.



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