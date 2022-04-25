شاهد .. لن تصدق ماذا فعلت عروسة مع عريهسا ليلة الزفاف وأمام كل الحضور.. صدمة غيرة متوقعة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت عروسة مع عريهسا ليلة الزفاف وأمام كل الحضور.. صدمة غيرة متوقعة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثار دخول عروس أمريكية مع زوجها حفل زفافهما موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ربط الرجل طوقًا حول رقبته متظاهرًا بأنه كلبها.

قام ترا ألكساندر بربط حبل على رقبته خلال حفل زفاف حضرته الأسرة والأصدقاء، وشوهد وهو يؤدي روتينا غريبا على صوت أغنية “الكلب الذري” لجورج كلينتون.

خلال حديثه مع “الديلي دوت”، قال ألكساندر أن “الأغنية كانت مزحة داخلية شاركها مع أشقائه، وأن الطوق كان بمثابة إشارة إلى حقيقة أن زوجته حصلت عليه أخيرا، بعد ست سنوات من المواعدة”.

واضاف أن “الرقصة كانت في الواقع تكريما لوالده، الذي يحب أغنية “Atomic Dog”، مبيناً: “صنع والدي رقصته الخاصة من أجلها منذ زمن طويل، ومنذ ذلك الحين، تم نقلها إلى أختي الكبرى ثم إلي”.





ولفت إلى أن قرار تقييده “كان مزحة”

واضاف: “لقد كان ذلك يظهر أنها حصلت علي أخيرا..ولم يكن هناك شيء مثل..حسنا، هذا هو مالك العبيد”.