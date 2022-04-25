شاهد .. غادة عبدالرازق تحدث ضجة واسعة وتصدم المصريين بشكلها الجديد.. والجمهور يشبهها باللبنانية مايا !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة له، عبر خاصيه الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في الصورة بشعر أصفر، مع ميك أب جرئ، وجاكيت جلد باللون الأسود.



وبعد نشر تلك الصورة شبهها عدد كبير من متابعيها بالفنانة الإستعراضية اللبنانية مايا دياب حيث أنها تعتمد نفس اللوك ونفس لون الشعر. ويبدو أن هذا الإستايل هو قديم للفنانة، حيث ظهرت به أثناء عرض مسلسلها الأخير العام الماضي، وأشارت الفنانة غادة عبد الرازق إلى أنها تعاونت مع منسقة الأزياء منى الزرقاني للظهور بهذا الإستال في مسلسل “لحم غزال“.

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