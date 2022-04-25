شاهد .. هل تتذكرون نجمة برنامج ذا فويس كيدز "غنى بو حمدان" ؟! .. هكذا أصبحت اليوم وخطفت عقول الشباب بجمالها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون نجمة برنامج ذا فويس كيدز "غنى بو حمدان" ؟! .. هكذا أصبحت اليوم وخطفت عقول الشباب بجمالها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

غنى بو حمدان طفلة ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الأول تغيرت ملامحها بدرجة كبيرة بعد مرور 6 سنوات تقريباً على ظهورها الأول عام 2016 حيث أصبحت مراهقة جميلة ولاحظ الجمهور التغير الكبير في ملامحها.

عُرفت غنى بو حمدان خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز 2016، حيث استطاعت أن تخطف قلوب الحكام وتبكيهم في مرحلة الصوت وبس، عندما غنت أغنية "أعطونا الطفولة"، حيث أنها هي الأخرى لم تتمالك دموعها وبكت بشدة على المسرح.

وواصلت غنى بو حمدان مشوارها في ذا فويس كيدز بعد أن انضمت لفريق الفنانة نانسي عجرم، ولكنها خرجت في مرحلة المواجهة بعد أن اختارت مدربتها الطفلين زين عبيد وغدي بشارة ليواصلا رحلتهما في البرنامج.

وتناقل رواد مواقع التواصل صوراً لغنى بو حمدان التي ودعت الطفولة تماماً وأصبحت شابة بجمال ناعم بعد دخولها مرحلة المراهقة، لتطل على الجمهور بمجموعة صور حديثة من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

تفاعل الجمهور بشدة من أحدث ظهور غنى بوحمدان حيث بدت وكأن مر سنوات عدة عدة وليس 6 أعوام فقط، حيث اختلفت ملامحها فأصبحت شابة جميلة، وانهالت التعليقات على صورها التي تسألها عن عمرها الآن، فجاءت الإجابة من قبل محبيها بأنها الآن 16 عاماً.

بعد خروج غنى بو حمدان من برنامج ذا فويس كيدز، واصلت مشوارها الفني وطرحت عدد من الأغاني منها أغنية "زهرة نيسان"، كما تشارك في العديد من الحفلات.

كما تغنى غنى بو حمدان أجمل أغاني الطرب الأصيل عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فنجدها على سبيل المثال غنت لكوكب الشرق أم كلثوم "برضاك يا خالقي".