شاهد .. الفنانة هنا الزاهد تكشف بجرأة صادمة ما فعله أحمد فهمي بليلة الدخلة.. منى الشاذلي كاد يغمى عليها من شدة الصدمة !!

انت الان تتابع خبر الفنانة هنا الزاهد تكشف بجرأة صادمة ما فعله أحمد فهمي بليلة الدخلة.. منى الشاذلي كاد يغمى عليها من شدة الصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

في 11 سبتمبر 2019 احتفلت هنا الزاهد بزواجها من الفنان أحمد فهمي في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

وفي إحدى مفاجآتها كانت الفنانة هنا الزاهد فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية كانت قد كشفت دون خجل ماحدث للنجم أحمد فهمي ليلة دخلته وبلهجة ضاحكة.

وأوضحت هنا الزاهد أن زوجها طلب منها النوم لأنه يشعر بالتعب الشديد "مفرهد" وهو ما دفعها للضحك كثيرا فيما انفجرت الإعلامية من الضحك حتى كاد يغمى عليها.

وأشارت وقتها إلى أن إرهاق أحمد فهمي يعود إلى جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، الأمر الذى أصابه بحالة دوار من الشمس.