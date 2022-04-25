شاهد .. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يُبكي قلوب المصريين.. هذا ما حصل مع والدي خلال الساعات الماضية ! (تطورات مُحزنة)

انت الان تتابع خبر نجل عبد الرحمن أبو زهرة يُبكي قلوب المصريين.. هذا ما حصل مع والدي خلال الساعات الماضية ! (تطورات مُحزنة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر احمد ابو زهرة ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تطورات الحالة الصحية لوالده بعد عودته الى المستشفى مجددا.

وقال احمد ابو زهرة : “نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين، ومعدين البرامج والمواقع، أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا، هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته، وعودته إلى حالته الطبيعية وأتقدم باعتذاري لأي شخص، أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي، أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه.. بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم”.

كشفت سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها .

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد :" الصورة التي يتداولها البعض لوالدي قديمة؛ فوالدي عاد أمس إلى المستشفى مرة أخرى ".

أضافت :" شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو في وعيه الحمد لله ".