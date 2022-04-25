شاهد .. لن تصدقوا من هي شقيقة ’’خضير’’ بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. فنانة معتزلة والمفاجأة بمهنتها الحالية والذي صدمت الكل !

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هي شقيقة ’’خضير’’ بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. فنانة معتزلة والمفاجأة بمهنتها الحالية والذي صدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت نبيلة حسن، في العديد من الأعمال وهي طفلة وعرفت بشخصيتها الطفولية في السينما والدراما المصرية.

ومنذ أن كان عمرها 8 سنوات، دخلت نبيلة حسن مجال التمثيل وظهرت في عدة مسلسلات وأفلام منها "ليلة القبض على فاطمة"، "سنبل بعد المليون" و"النمر الأسود".

اليوم أصبحت نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية بعد أن ترأست قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالإضافة كما شغلت منصب مديرة المركز القومي لثقافة الطفل بين عامي 2008 و2011.

ونبيلة حسن هي شقيقة مؤمن حسن الذس جسد دور خضير في لن أعيش في جلباب أبي" وشارك في طفولته في العديد من الأعمال أشهرها ابن سعاد حسني في فيلم "غريب في بيتي" ونادر حسن شارك في عدة أعمال أشهرها فيلم "العفاريت" مع الهضبة عمرو دياب