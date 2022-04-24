شاهد .. هل تتذكرون قضية الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف ؟؟ .. هذا ما حصل بشأنها اليوم وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون قضية الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف ؟؟ .. هذا ما حصل بشأنها اليوم وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/25 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أجلت المحكمة الاقتصادية في مصر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض قدره 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى أن نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه "مع الفارس"، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بالدعوى.

وينتظر نزار الفارس حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.