أخبار اليمن : صنعاء .. تدابير هامة لتوفير وتوزيع الغاز المنزلي

صنعاء .. تدابير هامة لتوفير وتوزيع الغاز المنزلي
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء، يوم الاحد برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، إجراءات توزيع الغاز المنزلي وسبل توفير احتياجات المواطنين بمديريات المحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم عدداً من المختصين، إلى الآلية الراهنة لتوزيع الغاز وإجراءات تعزيز المتابعة والرقابة لبيعه عبر الوكلاء وعقال الحارات.
كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه توفير الغاز المنزلي والإجراءات التي يجب اتخاذها لتوفير احتياجات المواطنين من هذه المادة ومراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة بالمحافظة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد خرج الاجتماع بعدد من الإجراءات الكفيلة بتوفير وتوزيع مادة الغاز وتعزيز الرقابة والالتزام بآليات بيعها ومعالجة الصعوبات الراهنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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