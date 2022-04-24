شاهد .. شاب مصري يطلب يد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للزواج.. لن تصدق كيف ردت عليه وماذا فعلت !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن موقف طريف حدث معها، حول طلب شاب مصري يدها للزواج، حيث أرسل لها مكرراً رغبته في الارتباط بها.
وأمام رغبته الجادة وإلحاحه في طَلَب رَقمها أَرسلت إليه رقم شقيقها مارسال، والذي ظل شهراً كاملاً يتواصل معه على أنه يتحدث معي، كما كان يرسل إليه العديد من الأغاني لأم كلثوم وعبد الحليم.
وأمام إلحاح الشاب المصري بعد شهر كامل أرسل له شقيقي مارسال بأنّ هذا الرقم هو له وليس لنوال الزغبي، لتنفجر نوال الزغبي ضاحكة أمام حب هذا الشاب لها.
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