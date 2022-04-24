شاهد .. تعرف على السؤال الذي صدم فيفي عبده وكادت تتشاجر مع بسمة وهبة على الهواء وأمام الملأ بسببه !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر تعرف على السؤال الذي صدم فيفي عبده وكادت تتشاجر مع بسمة وهبة على الهواء وأمام الملأ بسببه !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

انفعلت الفنانة فيفي عبده من أحد أسئلة الإعلامية بسمة وهبة وطلبت انهاء مقابلتها معها، خلال استضافتها في برنامج العرافة عبر قناة المحور.



وجاء ذلك بعد عرض جزء من مقابلة سابقة أجرتها مع المذيع العراقي نزار الفارس، تحدثت خلالها عن قبرها، ورفضها وضع لقب راقصة فوق القبر.



وقالت بسمة وهبة إن سؤال المذيع كان المقصود به إهانة فيفي عبده، فغضبت الأخيرة قائلةً : "من فضلك محبش حد يقول لي الكلام ده".



وأضافت فيفي عبده: "معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل أن أنا قلت له".

ورفضت الإجابة عن سؤال بسمة وهبة حول كتابة لقب "الراقصة" فوق قبرها قائلة: "هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا محبش الرد في اللي مالوش لازمة".



وتابعت فيفي عبده : " ما ضيقنيش السؤال .. أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلعي ده قال وده عمل، محبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا".

وقالت فيفي عبده، أنها لا تنوي اعتزال الرقص الشرقي.

وتابعت :"ليه أعتزل؟!.. الرقص الأكسجين اللي بتنفسه، عاوزين تحرموني منه ليه؟! أنا معتزلش لأني بحب الرقص الشرقي.

وأردفت: " التجارة مع الله مش بتخسر أبدا، وعارفة الصح من الغلط كويس".

وأضافت: "الفن مش بالعري، اللي على البحر عريانين، والعري مفيهوش فن، لكن اللي فيه فن إني أعمل تابلو حلو، نقدم لحظة جميلة وبسمة حلوة".