شاهد .. الشبهه بينهم سيصدمك.. اتفرج أول ظهور لنجل الفنان حسين الفهمي من زوجته الأولى.. خطف العقول بجماله الشديد ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الشبهه بينهم سيصدمك.. اتفرج أول ظهور لنجل الفنان حسين الفهمي من زوجته الأولى.. خطف العقول بجماله الشديد ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تعود إلى الثمانينات للفنان حسين فهمي مع ولديه محمود ونيرة من زيجته الأولى من السيدة نادية محرم.

الصورة النادرة تبادلها النشطاء بكثرة بسبب غياب ولدي حسين فهمي من زيجته الأولى بالكامل عن الإعلام بينما الصحافة تركز على ابنته منة الله حسين فهمي من زوجته السابقة ميرفت أمين فقط.

تعليقات النشطاء ركزت على أن ابني حسين فهمي لا يشبهانه أبداً ولم يأخذا منه سوى بعض الملامح البسيطة بعكس منة ابنة ميرفت أمين فما رأيكم، في حين أعتبر أخرون ان هناك شبه كبير بينهما.

يذكر أن حسين فهمي تزوج من السيدة نادية محرم فور تخرجه من معهد السينما ولكنهما انفصلا بعد انجاب طفلين.

ويعد الثنائي حسين فهمي وميرفت أمين من أشهر الأزواج بالوسط الفني في فترة السبعينيات والثمانينيات، نظراً لقصة الحب الشهيرة التي جمعتهما وكللت بالزواج الذي استمر 14 عاماً وأثمر بإنجابهما ابنتهما "منة الله".