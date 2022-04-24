أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: ابتعدوا عن مجاري السيول

الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: ابتعدوا عن مجاري السيولتوّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز وأجزاء من محافظات الضالع، لحج، البيضاء، أبين، حضرموت والمهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ودعا المركز المواطنين في تلك المناطق إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو عند تشكل الضباب أوالشابورة المائية.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلتها بعض محطات الرصد الجوي : ريمة : 18.0، إب : 10.0 ، المحويت : 8.6 ، في حين هطلت أمطار رعدية متفرقة خارج نطاق محطات الرصد.