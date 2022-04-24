شاهد .. أنتشار صورة نادرة للنجمة هدى سلطان في أيام المراهقة تشعل الأنترنت.. أجمل بكثير من يسرا وميرفت أمين وليلى علوي !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة للنجمة هدى سلطان في أيام المراهقة تشعل الأنترنت.. أجمل بكثير من يسرا وميرفت أمين وليلى علوي !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

لطالما اشتهرت الفنانة الراحلة هدى سلطان بأنها ملكة الجاذبية وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في بيت وحش الشاشة فريد شوقي، حيث كان يحبها ويحترمها ولم يحاول أن يشرك امرأة أخرى في قلبه.

وتداول ناشطون صورة قديمة لها في أيام الشباب وهي في عز أيامها جمالاً، الأمر الذي فاجأ كثيرين وقال بعضهم إنها طغت على ميرفت أمين وليلى علوي ويسرا بالجمال.

وحين تحدثت هدى سلطان لمجلة آخر ساعة عام 1956، أكدت أنها تنام في الظلام ولا تخشى اللصوص لأن والدتها علمتها طريقة تخيف بها اللص، ولا تحب القطط التي تخاف من الفئران وإنما تكرهها.

ولدت هدي سلطان في 15 اغسطس عام 1925 في محافظة الغربية، لأب مصري وأم تركية، وهي شقيقة الفنان محمد فوزي، وقد ظهرت عليها موهبة الغناء منذ صغرها، حيث قامت بالغناء في حفلات مدرسة طنطا الأولية.

قدمها المنتج جبرائيل تلحمى للسينما في فيلم ست الحسن، الذي نجحت فيه، والتقت خلاله بفريد شوقي وتزوجها مباشرة، وكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا قدما أكثر من عشرين فيلما لاقت نجاحا كبيرا.

انفصلت في الستينيات عن فريد شوقي وتزوجت المخرج المسرحي حسن عبدالسلام، وشاركت في عدد قليل من المسرحيات منها «وداد الغازية، الملاك الأزرق، باي باي، آه من حلاوتها».

قدمت خلال مشوارها الفني الذي امتد لأكثر من‏ 55‏ سنة ما يقرب من ‏70‏ فيلما‏، و‏100‏ أغنية ، و‏15‏ مسلسلا‏، ‏و‏8‏ مسرحيات، كما لمعت خلال مشوارها كمطربة وقدمت الكثير من الأغنيات.