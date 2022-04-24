شاهد .. إسعاد يونس تسأل النجم محمد صلاح حبيت أم مكة إزاي ؟! لن تصدق كيف كان ردة الغير متوقع !

انت الان تتابع خبر إسعاد يونس تسأل النجم محمد صلاح حبيت أم مكة إزاي ؟! لن تصدق كيف كان ردة الغير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

في لقاء له مع الإعلامية إسعاد يونس ،قص النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى قصة حبه بأم مكة بكل جرأة ودون خجل.

وقال النجم المصري في المقابلة :": أنا باخد بالي من أم مكة طبعاً، والناس بتحب زوجتي لأنها ست مصرية على طبيعتها، مهما أقول لن أوفيها حقها لأنها أكثر شخص يعاني معي وتهتم بالأطفال في غيابي وأحياناً يكون علي ضغط ومودي مش حلو، وهي عليها ضغط بشكل مختلف".

وأضاف صلاح خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي:" احنا من بلد واحدة وكنا مع بعض في المدرسة، وعلاقتنا بدأت بخناقات واتكلمنا سنتين وهي في الجامعة وبعدها ارتبطنا رسمي".

وتابع صلاح :" اتعرفنا على بعض وعرفنا بعض كويس وبعدما ظبطت أموري بسويسرا وقبل توقيعي لتشيلسي اتجوزنا كان وشها حلو عليا، وبعد ذلك انضميت إلى تشيلسي" وأضاف مازحاً: ملعبتش ومكانش وشها حلو عليا وقلتلها انتي السبب وزوجتى هادية بطبعها وظهورها قليل على السوشيال ميديا".

هذا ويحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وكان النجم المصرى محمد صلاح قد حصد العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".