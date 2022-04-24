شاهد .. أسرار صادمة.. الفنانة ماجدة زكي رفضت أكثر من مليون ونصف جنيه مقابل القيام بهذا الشيء.. لن تصدق ماهو!

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة.. الفنانة ماجدة زكي رفضت أكثر من مليون ونصف جنيه مقابل القيام بهذا الشيء.. لن تصدق ماهو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة ماجدة زكي في حوارها مع الشرق الاوسط في وقت سابق، اخذت على نفسي عهدا ان اكون ممثلة ملتزمة وليس لي اي علاقة بأشياء اخرى.

وأضافت لا يجدني الجمهور في برامج تلفزيونية مثلا لأنني لا احب ان اظهر مثلا في برنامج لأتحدث عن دور لي او مسلسل قدمته او اي عمل لأن الكلام هنا لا بد ان يكون للجمهور الذي يجب ان يتحدث هو عن العمل الفني وايا كان رأيه، فهو مقبول لأنه الحكم العادل في دنيا الفن.

وتابعت لكن رفضتص رغم الحاحهم علي، وقالوا لي: أطلبي الرقم والمبلغ الذي يرضيك دون تحديد منهم ومع ذلك رفض أيضا وهذا مبدأ لن أغيره في حياتي.

ورفضت ماجدة زكي الظهور في اعلان تلفزيوني مقابل مبلغ كبير لصالح احدى شركات المياه الغازية العالمية التي كانت قد طلبت منها العام الماضي تصوير اعلان مقابل مليون ونصف المليون جنيه.

وعلى الرغم من ان الشركة رفعت المبلغ الى 2 مليون جنيه الا ان الممثلة رفضت العرض مرة اخرى مع بداية العام الجديد، وبررت رفضها بأنها فنانة فقط، وليست فتاة اعلانات، وانها تقدم فنها للجمهور بشكل محترم بعيدا عن اي ابتذال.