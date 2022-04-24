شاهد .. أول تعليق من فائق حسن بعد أنباء طلاقه من أصالة.. الشاعر العراقي أكد أمراً حاسماً وصدم كل الجمهور !

انت الان تتابع خبر أول تعليق من فائق حسن بعد أنباء طلاقه من أصالة.. الشاعر العراقي أكد أمراً حاسماً وصدم كل الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

خرج الشاعر العراقي فائق حسن عن صمته بعد الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقه من زوجته أصالة، وأكد عدم انفصالهما.

وكانت الشائعات، التي تحدثت عن انفصال وقع بين الثنائي بعد أقل من سبعة شهور على إعلان زواجهما، قد زادت حدتها بعد ظهور أصالة قبل عدة أيام وحدها في حفل المتحف القومي المصري.

وجاء رد حسن، من خلال نشر صور وفيديوهات لمشاركة أصالة في الحفل على صفحة شركة تنظيم الحفلات والتسويق التي يملكها على موقع "إنستغرام"، وكتب تحت الصور والفيديوهات عبارة: "الأصالة من حفل المتحف القومي للحضارة المصرية".

بدورها، نفت شام الذهبي أنباء طلاق والدتها من حسن، وقالت في تصريحات صحافية إن كل الأقاويل التي تتردد عن انفصال والدتها غير صحيحة، مطالبة الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

وكان آخر ظهور للثنائي أصالة وحسن في حفل زفاف شام، الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة، وزوجها الأسبق المنتج أيمن الذهبي.

وفي فيديو لاقى رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر أيمن الذهبي باكياً في حفل زفاف ابنته، وإلى جانبه كل من زوج أصالة الحالي، الشاعر العراقي فائق حسن، والفنانة السورية، يواسيانه.