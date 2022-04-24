شاهد .. فان دام ينتقم بطريقته الخاصة بعد إهانته وحذف مشاهده الأكشن في رامز موفي ستار وتحويله إلى مساند.. ما فعله صدم الكل !

انت الان تتابع خبر فان دام ينتقم بطريقته الخاصة بعد إهانته وحذف مشاهده الأكشن في رامز موفي ستار وتحويله إلى مساند.. ما فعله صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان العالمي جان كلود فان دام الكثير من الجدل بعد حذف كل صوره مع الفنان رامز جلال الخاصة ببرنامج رامز موفي ستار وذلك من حسابه الخاص على فيسبوك، قبل أيام.

ونشر وليد التلباني مدير أعمال النجم العالمي فان دام، منشوراً على صفحته الشخصية "فيسبوك" ليعلق على حذف الفنان العالمى كل منشوراته عن برنامج "رامز موفي ستار"، الذي يشارك في تقديمه بصحبة الفنان رامز جلال.

أثار حذف نجم أفلام الحركة العالمي جان كلود فان دام الصور التي تجمعه بالممثل المصري رامز جلال خلال حالة من الجدل، خاصة وأنه لم يتحدث عن الأسباب التي دفعته لحذف كل ما يخص البرنامج من صفحته.

أثار حذف نجم أفلام الحركة العالمي جان كلود فان دام الصور التي تجمعه بالممثل المصري رامز جلال خلال كواليس برنامج "رامز موفي ستار" على صفحته الرسمية على فيسبوك حالة من الجدل، خاصة وأنه لم يتحدث عن الأسباب التي دفعته لحذف كل ما يخص البرنامج من صفحته.

واعتبر مدير أعماله في الشرق الأوسط وليد التلباني أن ما يحدث لفان دام هو مؤامرة، وقال في تصريحات لجريدة النهار اللبنانية إن "هناك تعليمات بعدم الحديث عن الأمر، ولكن المتسبب في هذه المشكلة سيُعاقب، إذ يتم حاليا العمل على حل الأزمة، فهناك شخص لا يريد النجاح لفان دام في مصر أو الشرق الأوسط، وهو لا يقيم في مصر لكنه يريد أن يسبب له الأذى".

وأضاف "فان دام نجم كبير له اسم حول العالم خاصة بعد تحقيق حلقاته الأولى أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر العالم، ويحرص دائما على متابعة ردود أفعال الجمهور".

وبعد الجدل الذي أثير عقب حذف فان دام الصور التي تجمعه برامز، أطلقت شبكة "إم بي سي" (MBC) بيانا أوضحت فيه حجم المشاهدات التي حققها البرنامج في حلقاته التي تم عرضها، حيث حقق "رامز موفي ستار" أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في شهر رمضان.

وبحسب البيان، فإن الأرقام الرسمية للمشاهدات خلال أول 8 أيام وصلت إلى 29 مليون مشاهدة على يوتيوب (YouTube)، و483.5 مليون عبر سناب شات (Snapchat)، و47.5 مليون عبر فيسبوك (Facebook)، و602 ألف من خلال تويتر (Twitter)، و38.5 مليون عبر تيك توك (TikTok)، و2.5 مليون مشاهدة عبر إنستغرام (Instagram