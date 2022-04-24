شاهد .. انتِ عارفة إنك كنتي رايحة مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبيش ؟؟ فيفي عبده تكشف السر المخفي أخيراً

انت الان تتابع خبر انتِ عارفة إنك كنتي رايحة مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبيش ؟؟ فيفي عبده تكشف السر المخفي أخيراً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة المذاع على شاشة قناة المحور الفضائية، وكشفت العديد من أسرارها الفنية، وتحدثت عن حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال.

وحسمت الفنانة المصرية فيفي عبده، الجدل المثار حول معرفتها المسبقة بمقالب الفنان المصري رامز جلال، مؤكدة أنها لا تعلم بالأمر إلا بعد وقوعها ضحية في مقالبه الشهيرة.

وقالت متحدثة عن حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال: "أنا بحب رامز وهو شقي جدًا، ولسانه متبري منه أكثر منه، وبكون خايفة جدًا، وممثلتش أنه مقلب، ومكنتش أعرف، هعرف منين؟!".

وأضافت فيفي عبده خلال لقائها ببرنامج العرافة، المذاع عبر فضائية المحور: “أنا سافرت دبي وقعدت مع مذيعة في الاستوديو ومعرفش إن فيه رامز”.

وعن حقيقة معرفة ضيوفها ببرنامج "خد بالك من فيفي" بالمقلب، قالت: "حد الله ما أعرف، لكن أنا كنت زعلانة عشان زمايلي، ويمكن هم عارفين وبالنسبة لهم كانت سبوبة".

الجدير بالذكرأن الفنانة فيفي عبده تشارك حاليا في بطولة مسلسل "شغل في العالي" مع شيرين رضا بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفي محرم.