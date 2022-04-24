شاهد .. سعودي يسلف مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة والذي صدمت كل السعوديين !

انت الان تتابع خبر سعودي يسلف مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة والذي صدمت كل السعوديين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تنازل المواطن طويرش بن سفاح الشمري، من سكان محافظة رفحاء، عن مبلغ مالي له في ذمة مقيم مصري توفي بمرض السرطان قبل أيام.

وأوضح الشمري أن المقيم المصري كان يعمل موظفًا لديه في مكتب استقدام، وفي ذات يوم مر بضائقة مالية وقرر أن يستلف منه مبلغ 75 ألف ريال، ووعد بردها وإرجاعها بعدما تتحسن ظروفه وتنجلي الضائقة المالية التي يمر بها ودفعته لاستدانة المبلغ، بحسب سبق.

واستكمل: "بعدها بفترة وجيزة أصيب بالمرض الخبيث، وسافر إلى بلاده لكي يتلقى العلاج اللازم هناك، لكن المرض نهش جسده سريعًا وعجز الدواء عن مكافحته حتى ودّع الحياة متوفى بين أهله وأقاربه ومحبيه".

وأشار إلى أنه تلقى النبأ الحزين في وفاة المقيم المصري بوساطة ذويه، مؤكدًا في تلك اللحظات لم يتردد لحظة واحدة في مسامحته بكامل المبلغ الذي استلفه منه وإبراء ذمته وإبلاغ ذويه بذلك، طالبًا الأجر والعوض والمثوبة من الله، عز وجل.