شاهد .. فاتن موسى تكشف للعلن اسرار مصطفى فهمي المُحرجة بعد طلاقهما.. ورد فعل صادم ولم يكن متوقع من الاخير !!

انت الان تتابع خبر فاتن موسى تكشف للعلن اسرار مصطفى فهمي المُحرجة بعد طلاقهما.. ورد فعل صادم ولم يكن متوقع من الاخير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة Mbc مصر للرد على تصريحات زوجها السابق النجم مصطفى فهمي في بياناته الصحفية المتتالية أو حواره مع الإعلامي عمرو أديب.

وقالت الإعلامية فاتن "عندما طلبت من مصطفى فهمي أن أعود للعمل عقب 6 سنوات، كان رأيه أن الشغل سوف يحررك مني" وهددها خلال آخر سنة إذا عادت إلى العمل سوف يطلقها لأن الوقت الذي يضيع في العمل حق له وكان رده قائلًا: لو أشتغلتي هطلقك وأضافت فاتن انها كانت ترغب في العمل لأن لديها متطلبات خاصة ورغبة أن تبر أهلها وأضافت "لم يعد يلتزم بتوفير الهدايا الخاصة بأهلي.

وأشارت إلى أنها طلبت منه عدة مرات الحصول على الجنسية المصرية ولكنه لم يرغب في مساعدتها في ذلك بسبب عدم إيجاد شهادة ميلاد والده وماطل كثيرًا في توثيق عقد الزواج داخل مصر حتى لا أتمكن من بدء إجراءات الحصول على الجنسية.

وتابعت أن هدية يوم الحب الماضي اشترى شقة ووعدني أن هذه الهدية خاصة بي وماطل كثيرا في توثيق عقد الشقة بأسمي وطلبت منه عدة مرات أن اشترك في نادٍ رياضي ولم يفي بهذا الوعد.

وتابعت قائلة "كان في مشاكل يومية بقالها سنة ونص بسبب عدم تنفيذه وعوده إلى اتفقنا عليها، من أول ماتخطبنا لحد ما اتجوزنا، مصطفى فهمي بيقول أن أنا طماعة ومادية، أول وعد هو الأمومة وإنجاب الأطفال، وخلف وعده زي ما خلف وعود كثيرة وأضافت ثاني وعد هو لم يوافق على عملي، رغم أن هو عارف في البداية إن أنا إعلامية، وهو فقط يحاول التقليل من شأني، وكنت بطلب مرة أن يزود لي مصروفي، قالي هو أنتي عايزا تحوشي من ورايا لما اروح للدكتور هو اللي يدفع بنفسه وكان بيرفض يديني فلوس أدفع بنفسي. سنين ساترة عليه ومبتكلمش عنه غير بشكل كويس، ولا أريد أن أتحدث عنه بشكل سيء".

وتابعت "مصطفى فهمي طلقني غيابي وشوه سمعتي وقلل من شأني، وغيرتي على مصطفى فهمي كانت طبيعية مش غيرة تملك مثله كان كل شوية يقول لي: إنت ملكي".

وختمت فاتن موسى بنفي ما قاله طليقها مصطفى فهمي حول أنهما اتفقا على الطلاق قبل أن يطلقها غيابيا، قائلة: أقواله ومحاميه متضاربة، كيف يقول إننا اتفقنا على الطلاق ثم يطلقني غيابيا لأنه يخاف من أن أثير المشاكل. يطلقني غيابي! انا مسافرة من 18 أكتوبر لـ 25 أكتوبر بشنطة ملابس قليلة وتركت كل أغراضي وسافرت بـ 2 جينز وكام تي شيرت وفستان.

من جهته طوى الفنان مصطفى فهمي، أزمته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، مؤكدًا أن كل شيء جيد والأمور على ما يرام، دون أن يفصح هل تمت تسوية بينهما، أم حسم الصراع القانوني لصالحه، كما تحدث لأول مرة عن أسباب تأجيل مسلسله "الهلالية" الذي يجمعه مجددا بشقيقه النجم حسين فهمي.

وقال مصطفى فهمي خلال لقائه ببرنامج et بالعربي ردا على سؤال حول علاقته بطليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد الأزمة التي حدثت بينهما مؤخرًا على خلفية الطلاق: كل حاجة كويسة وكله حلو ،الامر الذي صدم الجمهور من رده خاصتا بعد كشفها لكل اسراره.