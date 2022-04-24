شاهد .. نجمة مسلسل الطائر المبكر تفجر الأنترنت بأوقح إطلالة كشفت الكثير من جسدها للعلن !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)
تعرضت النجمة التركية ديميت_أوزدمير لهجومٍ ناري من بعض المحافظين في تركيا، بعدما نشرت صورة لها ظهرت بالبكيني أمام البحر.
ليست المرة الأولى التي تفعلها أي تنشر صورةً مماثلة لذا لا نفهم سبب الهجوم الكبير عليها وكأن الممثلات في تركيا منقّبات يضعن الحجاب ولا يتعرين أبدًا.
المئات من التعليقات التي اعتدت على الممثلة التركية من وراء المتطرفين والمتزمتين دينيًا.
تركيا دولة مسلمة بغالبية عدد سكانها، لكن نظامها علماني أي الدين مفصول عن السلطة.
ثلاثون بالمئة من شعبها محافظون أما البقية فيعيشون تحررًا كبيرًا.
بطلة (الطائر المبكر) قالت إنها تثق بنفسها وبكل ما تنشره ولم تشعر أنها أخطأت بالصورة التي نشرتها، ونوافقها الرأي.
حكت: (أثق بكل المواد التي أضعها على صفحتي وأحترم آراء الجميع لكنني لم أخطئ).
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