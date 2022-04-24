شاهد .. الإعلامية المصرية لميس الحديدي تكشف أمام الملأ سراً صادما و غير متوقع عن بيج رامي !!

انت الان تتابع خبر الإعلامية المصرية لميس الحديدي تكشف أمام الملأ سراً صادما و غير متوقع عن بيج رامي !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)
حصل رامي السبيعي الملقب ببيج رامي على لقب مستر أولمبيا، للمرة الثانية في بطولة كمال الأجسام الدولي للعام 2021.
وكانت الإعلامية لميس الحديدي، قد كشفت سرا عن البطل المصري رامي السبيعي، بعد فوزه ببطولة مستر أولمبيا 2021.
وقالت الحديدي وقتها، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، أن «بيج رامي» رفض عروض قدمتها له عدة دول بالتجنيس من أجل اللعب تحت علم مصر.
وحقق بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» إنجازًا تاريخيًا مشرفًا بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة «مستر أوليمبيا 2021» التي أقيمت بأمريكا.
في سياق متصل، إستضاف رامز جلال البطل العالمي بيج رامي في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج رامز موفي ستار، في حلقة كانت مليئة بالإثارة والمغامرات.
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