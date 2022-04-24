شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للفنانة حنان شوقي.. لن تصدق كيف غدر بها الزمان وغير ملامحها الجميلة.. هكذا أصبحت اليوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للفنانة حنان شوقي.. لن تصدق كيف غدر بها الزمان وغير ملامحها الجميلة.. هكذا أصبحت اليوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة حنان شوقي من أحدث ظهور لها بعد غياب طويل.

وظهرت الفنانة حنان شوقي خلال افتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون المصري بمسرح طيبة مدينة نصر بملامح متغيرة عن ما كانت عليه نظرا لكبر سنها، فظهرت ملامح الشيخوخة على وجهها مما أثار تعجب الجمهور.

وكرم رئيس المهرجان محمد فرج، عددا من النجوم من بينهم الفنانة حنان شوقي، وقامت بتوجيه رسالة للرئيس السيسي أثناء تكريمها، قائلة: أنا لما بشوف الإذاعة بتقهر على طفولتي ومراحل عمري، أنا وبصوت كل الفنانين في الوطن العربي، بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرجع التليفزيون المصري كما كان.

وتابعت حنان شوقي، قائلة: أنا سعيدة جدًّا بالتكريم، ومبسوطة جدا، وافتكرت نفسي وأنا بشوف أبلة فضيلة، خصوصًا أن الإذاعة ربتني فنيًّا وثقافيًّا وعلمتني الاحترام، أنا شربت الفن من الإذاعة.

وأضافت حنان شوقي، قائلة: “التليفزيون المصري رمز من هنا القاهرة رجعولنا حياتنا، والحكاية عاوزة إدارة من راجل، إحنا عايزين رجل يعمل إذاعة وتليفزيون من تاني علشان دى غالية علينا أوي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان شوقي مسلسل "الأب الروحي 2"، حيث قدّمت دور "خديجة" عام 2018.