شاهد .. أتتذكرون طفل فيلم اللمبي 8 جيجا ؟؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله الآن وخطف عقول الفتيات ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون طفل فيلم اللمبي 8 جيجا ؟؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله الآن وخطف عقول الفتيات ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للطفل خالد حسني، والشهير بشخصية ياسر في فيلم أللمبي 8 جيجا بطولة الفنان محمد سعد.

واشتهر خالد حسني، بدوره المميز الذي قدمه في الفيلم، وارتبط اسمه بالجملة الشهيرة «يللا يا ياسر سمع عمو»، والتي قالها الفنان ماجد الكدواني في الفيلم.

وبعد 12 عاما من الاختفاء، عاد حني، للظهور مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وهو شابا يافعا في عمر 22 عاما.

وفاجئ خالد حسني، الجميع بشكله الجديد، خاصة بعدما اختفى عن الجمهور الذي لم يره منذ عرض المشهد، بعد أن تغير حاله.

وظهر احسني بشكل مختلف، حيث كبر سنه وظهرت ذقنه وشاربه، وكل ما بقى منه جسده الممتلئ وخفة ظله.