شاهد .. النجمة مي عز الدين تكشف بكل جرآة أن ماحدث معها في الطفولة أصابها بعقدة من الزواج.. تفاصيل ما حدث وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر النجمة مي عز الدين تكشف بكل جرآة أن ماحدث معها في الطفولة أصابها بعقدة من الزواج.. تفاصيل ما حدث وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة مي عز الدين منذ أن بدأت مشوارها الفني عام 2001، جذبت الأنظار بجمالها الذي يُشبه النجمة المصرية الراحلة زبيدة ثروت.

لكن ماهو سر عدم زواج مي حتى الآن ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان، وهو ما يُطرح عليها دائماً في كل لقاء إعلامي.

مي عز الدين كانت قد تحدثت في وقت سابق، انها تعرضت لموقف في طفولتها اصابها بعقدة من الزواج، وهو ان جارهم كان يعتدي على زوجته من وقت لآخر، وحدث ان كان يضربها أمام عيناها مما اصابها بنوبة بكاء وقتها، مشيرة إلى انها حاولت التغلب عن هذه العقدة في الفترة الأخيرة.

وأجابت مي على هذا التساؤل من قبل جمهورها خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب وقالت إنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا، وأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.

بالإضافة إلى ذلك قالت عز الدين إن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها، ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، كذلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت .

الجدير ذكره أن الفنانة مي عز الدين تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام".