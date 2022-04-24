شاهد .. سألوا الممثل الأردني منذر رياحنة عن رأيه في مسلسل الاختيار فصدم الكل بإجابة غير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر سألوا الممثل الأردني منذر رياحنة عن رأيه في مسلسل الاختيار فصدم الكل بإجابة غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أكد الفنان الأردني منذر رياحنة، أن مسلسل الاختيار أصبح أيقونة مصرية وبصمة ليست حصرية فى مصر فقط ولكن الموضوع له علاقة بالوطن العربي كله، قائلا: الاختيار ايقونة مصرية وحتى اللي بيجسد دور شر في المسلسل الناس بتعجب به وطنيا والمسلسل ده رجع فكرة الوطنية.

وأضاف الفنان منذر رياحنة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن المسلسلات من نوعية الاختيار كان من المفترض يُنفذ من وقت طويل، وعن حبه وارتباط مصر قال: "روحي بترجع لي وأنا فى مطار القاهرة ومصر بالنسبة لي بحبها جدا".

في سياق متصل، منذر رياحنة ممثل أردني من مواليد مدينة إربد، بدأ حياته الفنية أثناء الدراسة، وذلك بدور في مسرحية جامعية بعنوان «الفالنتاين» على مسرح جامعة اليرموك الأردنية.