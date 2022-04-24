شاهد .. سألوا الفنانة نادية الجندي ليه نور الشريف رفض العمل معاكي اطلاقاً؟.. الفنانة أجابت بجرأة صادمة وكشفت السر المخفي !

انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة نادية الجندي ليه نور الشريف رفض العمل معاكي اطلاقاً؟.. الفنانة أجابت بجرأة صادمة وكشفت السر المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة نادية الجندي في برنامج بدون رقابة مع الاعلامية وفاء الكيلاني، عن سر رفض نور الشريف العمل معاها، وقالت: نو الشريف كان مرشع لدور برعي في الباطنية، وبعد ان تجهز للعمل.

واضافت: " نور الشريف لم يكن مؤهل للدور، بعكس الفنان محمود ياسين الذي يعتبر افضل بكثير من الشريف في تجسيد الشخصية، وهو زعل مني.

الفنان الراحل نور الشريف، لم يحب العمل مع نادية الجندي للحظة واحدة، واعترف به ضمنيا خلال محاضرات في فن التمثيل التي قدمها في دولة الكويت.

ليس هناك سبب بالتحديد وراء كراهية نور الشريف المسبقة لنادية الجندي، خاصة أنه بعد ذلك خلال زواج نادية من المنتج محمد مختار، قد وافق على التعاون معها في فيلم “الباطنية”.

وبالعودة للزمن وبالذات لفيلم “الباطنية”، كانت إحدى الشخصيات الهامة داخل الفيلم هي شخصية “برعي” تاجر المخدرات ووقع اختيار مؤالف العمل على نور الشريف، وبالفعل عرض السيناريو عليه ووافق نور الشريف على الفور.

قال المؤلف مصطفى محرم: “كان طاير من الفرحة بدور برعي، وفي نفس اليوم بدأ يشتري ملابس الشخصية وكان بيستعد لها بشكل قوي”.

ولكن ما لم يكن يتوقعه “الشريف” هو استبعاده بشكل مفاجئ من أداء تلك الشخصية، وذهبت نادية الجندي للاتفاق مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وبررت ذلك للمؤلف مصطفى محرم، أن نور الشريف لا يملك الملامح التي يقنع بها الجمهور أنه تاجر مخدرات، وقالت: “نور ملامحه زي الطفل، وبرعي المفروض تاجر مخدرات، كان لازم نستبدل نور الشريف بـ محمود ياسين عشان مصلحة العمل”.