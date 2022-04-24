انت الان تتابع خبر بيج رامي يتعرض لموقف محرج اثناء مقلب رامز جلال في ’’رامز موفي ستار‘‘.. لن تصدق ما حدث له والذي لم يلاحظه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

حل البطل المصري بيج رامي، ضيفاً مع رامز جلال في حلقة اليوم من برنامجه رامز موفي ستار. وتعرض بيج رامي لموقف محرج إذ تعرض "البنطلون" للقطع أثناء قيام فريق العمل بأخذ مقاسات الملابس التي من المفترض أن يرتديها خلال المقلب واعتمد رامز في مقدمته عن بيج رامي على ذكر إمكانياته الجسدية وبطولاته قائلا:" أنا شايل كفني على إيدي وبطلب من كل أم تدعيلي". واستضاف رامز في الحلقات السابقة عدد من النجوم من بينهم صابرين وهدى المفتي وياسمين صبري وحمو بيكا وعدد من نجوم كرة القدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. بيج رامي يتعرض لموقف محرج اثناء مقلب رامز جلال في ’’رامز موفي ستار‘‘.. لن تصدق ما حدث له والذي لم يلاحظه أحد ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.