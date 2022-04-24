أخبار اليمن : مسلسل الاختيار... حديث السيسى فى المناسبات يقلق خيرت الشاطر

مسلسل الاختيار... حديث السيسى فى المناسبات يقلق خيرت الشاطرشهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" رصد جهاز المخابرات العامة دخول عناصر أجنبية سيناء لتجنيدهم في الجهاد، مع وجود تمويلات كبيرة لهم، حيث طلب مدير المخابرات أشرف زكى من العقيد مروان العدوي (أحمد عز) تقريرا مفصلا بكافة تحركات تلك العناصر، خاصة أن هناك تواصلا مع عناصر مصرية جاهزة للسفر إلى سوريا وهكذا.

المشهد ينتقل إلى لقاء يجمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) وعباس كامل (جمال سليمان) حيث يقترح الأخير خروج السيسى كممثل للقوات المسلحة على الناس وطمأنتهم على ما يحدث فى مصر حالياً، ليرد السيسى قائلا: "الشعب المصرى لا يمكن أن يشك بوقوف القوات المسلحة ضد مصلحة البلد، وأن واجبنا هو حماية كل مصرى وطمأنته بأننا لا نسمح لأى مصرى يتعرض للتهديد والترويع، ويتم الاتفاق على قول كلمة يوم عيد تحرير سيناء.

يظهر خيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت تعقيبا على كلمة السيسى فى عيد تحرير سيناء، حيث يرى الشاطر أن كلام السيسى يعد تهديدا كبيرا لهم، فى حين يشير عزت إلى أنه لم ير ذلك ليعود خيرت ويؤكد أن الشرعية التى يحظى بها مرسى تطمئنه، ولكن قلقه من مقارنة الناس بين كلام وزير الدفاع وكلام رئيس الجمهورية فى أى مناسبة، ويعترف بأن المقارنة ليست فى صالح الإخوان تماما.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

