أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر على مواساة

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر على مواساةتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقية شكر من الشيخ / مطهراحمد الجنيد، رئيس فرع المؤتمرالشعبي العام بمديرية جبل راس محافظة الحديدة، ردا على برقية عزاء ومواساة جاء فيها :

الاخ الشيخ صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

بعظيم الشكر وخالص الامتنان وببالغ الاحترام والتقدير تلقيت مواساتكم العزائية لنا في فقيدتنا والتي كانت كالبلسم على الجراح علينا جميعاً

وكان لها عظيم الأثر في نفوسنا بلفتتكم الكريمة هذه في وقتنا الراهن مقدرين لكم اهتمامكم وتعزيتنا رغم مشاغلكم وما يمر به الوطن.

امدكم الله بالعمر الطويل وجنب الوطن كل ويلات الحرب والدمار وكان النصر حليفنا في ظل العدوان الغاشم على بلادنا، وخواتم رمضانية مباركة، وجعلكم الله ممن شملتهم المغفرة والرحمة والعتق من النار في هذا الشهر الكريم.

اخوكم / مطهراحمد الجنيد

رئيس فرع المؤتمرالشعبي العام بمديرية جبل راس محافظة الحديدة