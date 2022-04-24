شاهد .. النجمة هيفاء وهبي تفجر الأنترنت بأوقح جلسة تصوير على وجه الكرة الأرضية.. والجمهور يدخل بحالة صدمة ! (صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد الفصح المجيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت هيفاء جلسة تصوير جريئة وجذابة لاقت إعجاب المئات من متابعيها وعلقت قائلة :" عيد ميلاد سعيد # عيد فصح مجید".

وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "اشباح اوروبا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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