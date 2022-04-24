شاهد .. ما فعلته منّه شلبي دون خجل و بكل جرأة صدم والدتها زيزي مصطفى وجعلها تصفع وجهها وتنفجر بالبكاء !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ما فعلته منّه شلبي دون خجل و بكل جرأة صدم والدتها زيزي مصطفى وجعلها تصفع وجهها وتنفجر بالبكاء !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة المصرية منة شلبي في الجيزة لعائلة فنية حيث أن والدتها هي الممثلة زيزي مصطفى، ووالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي.

وعمة الفنانة هي الإعلامية بوسي شلبي. بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال.

وربما لايخفى على أحدٍ فيلم "الساحر" الفيلم الأول للفنانة المصرية منه شلبي وهو الفيلم الذي فجر غضب والدتها الفنانة "زيزي مصطفى".

فبعد أن ظهرت منه شلبي في الفيلم بعدد من المشاهد الجريئة والصادمة غضبت والدتها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى وانفجرت تبكي وتلطم خديها عندما رأت فجأة مشاهد ابنتها في الفيلم فخاب ظنها خصوصاً وأن بعض الوسائل قالت عن تلك المشاهد إنها "عارمخزنً".

وزيزي مصطفى هي الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة، ولدت في 20 من شهر نوفمبر عام 1943 وهي مصرية الجنسية وتحمل الديانة الإسلامية.

أم الفنانة منه اشتهرت بالرقص الشرقي قبل أن تبدأ في التمثيل، تزوجت أكثر من مرة، زوجها السادس هو هشام شلبي والذي رزقت منه بابنتها الفنانة منة شلبي، اعتزلت الفنانة زيزي مصطفى بعد أن قدمت كثير من الأعمال الفنية، فقررت الإعتزال.