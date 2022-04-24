أخبار اليمن : مخلفات العدوان تحصد أرواح مدنيين بصعدة والجوف

مخلفات العدوان تحصد أرواح مدنيين بصعدة والجوف
استشهد وأصيب 5 مدنيين بينهم أطفال، بانفجار قنابل من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محافظتي صعدة والجوف.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن طفلة استشهدت جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الضاهر بمحافظة صعدة.
وأكد المركز استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بينهم طفل نتيجة انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان في أحد الطرق الفرعية في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف.
وأشار المركز إلى أن محافظتي صعدة والجوف من أكثر المحافظات الملوثة بالقنابل العنقودية ومخلفات العدوان.
وطالب المركز التنفيذي بالضغط على تحالف العدوان بسرعة السماح بإدخال الأجهزة الكاشفة للألغام.. لافتا إلى أن المركز يطالب البرنامج الإنمائي بتوفير هذا الأجهزة لأكثر من ثلاثة أعوام دون جدوى.
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