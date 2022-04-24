شاهد .. لأول مرة.. أنكشاف أسرار كوكب الشرق أم كلثوم والذي لا يعرفها أحد.. لن تصدق السبب وراء ارتدائها النظارة السوداء !!

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. أنكشاف أسرار كوكب الشرق أم كلثوم والذي لا يعرفها أحد.. لن تصدق السبب وراء ارتدائها النظارة السوداء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

هي ثومة والجامعة العربية والست. سيدة الغناء العربي وشمس الأصيل وصاحبة العصمة. كوكب الشرق هو لقبها الأشهر، وقيثارة الشرق وفنانة الشعب.

أسطورة ذات حضور لافت بنظارتها السوداء، ومنديلها الذي بات جزء من يدها التي تتحرك على إيقاعات يا ليل يا عين، وصوت قوي جداً حتى أنها كانت تبعد الميكروفون لمسافة مدروسة حتى لا يحدث له تشويش أو تلف.

هي واحدة من أصوات مصر التي رسمت ملامح الطرب الأصيل الذي انطلق منها، وهويتها الثقافية منذ انطلقت وحتى الآن، فيكفي أن تسمع صوتها وموسيقاها لتسمع أصوات القهاوي البلدية وتشعر بعبق السيدة وخان الخليلي، ونسمات مصر الأصيلة تتغلغل في خلايا المستمع من أذنه حتى أخمص قدميه. إنها الرائعة والخالدة أم كلثوم.

من هي أم كلثوم هي فاطمة بنت إبراهيم السيد البلتاجي وصاحبة الاسم الفني والتاريخي أم كلثوم. ولدت في آخر يوم من شهر ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التي تتبع محافظة الدقهلية في دلتا النيل بجمهورية مصر العربية. وقد كان والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، مؤذناً في قرية طماي الزهايرة، كما كان يهتم بأولاده، حيث لاحظ أن ابنته كانت تحفظ العديد من القصائد وتغنيها مع أخوها خالد، فاهتم بها حتى بدأت الغناء عندما بلغت العشر سنوات.

وقد كانت تغني في المناسبات المحلية والأعياد الدينية بملابس صبي وليس فتاة. ثم نالت قدراً من الشهرة وأصبحت تعمل لتزيد من دخل الأسرة.

في عام 1916 تعرّف أبوها على كل من الشيخ زكريا أحمد وأبو العلا محمد اللذين أقنعا الأب بالانتقال إلى القاهرة مع ابنته أم كلثوم، وكانت هذه أول خطوة في طريقها الفني، فأحيت ليلة الإسراء والمعراج في قصر عز الدين باشا، وقامت سيدة القصر بإهدائها خاتماً ذهبياً وثلاث جنيهات كأجرٍ لها. وبعدها انتقلت بشكل دائم إلى القاهرة عام 1923 لتبدأ مسيرتها المهنية وتتعرف على الملحنين زكريا أحمد ومحمد القصبجي والشاعر أحمد رامي الذي كتب عدداً كبيراً من أغانيها وتبدأ رحلة الانطلاق.

لماذا كانت تمسك منديلاً؟ كانت أم كلثوم ذات شخصية طـ.ـاغية على المسرح بجانب قيامها ببعض الطقوس قبل وأثناء حفلاتها، زادت تلك العادات من جعلها أكثر تميزاً عن باقي الفنانات، ومن أهم تلك العادات التي أصبحت جزءاً من شخصيتها هو المنديل الذي كانت تحمله في يدها.

وخلال مقابلة إذاعية قديمة سألها المذيع عن هذا اللغز الذي حيّر كل محبيّها. شفت بنفسها عن سر المنديل، حيث ردّت بكل صراحة أن السبب هو خـوفها من الجمهور. حيث قالت بالحرف: “كلما كبر الفنان كلما ازداد خـ.ـوفه من الجمهور احتراماً له، لذلك أنا أمسك المنديل في يدي لأنها تبدأ بالتعرق من شدة التوتر لحظة فتح الستارة فأمسك المنديل بيدي الذي يريحني من التـوتر والبرودة”.

الحياة الشخصية للست أم كلثوم بين زواج عرفى ورسمى وصورى، هناك 8 رجال فى حياة أم كلثوم، التي ارتبطت خلال مسيرتها الطويلة بعلاقات حب متعددة من رجال استطاعوا الاقتراب من السياج الذى أحاطت به نفسها.

الرجل الأول في حياة “كوكب الشرق”، هو الشيخ عبد الرحيم، وهو أحد أصدقاء والدها، الذي تزوج منها بشكل صوري، حتى تتمكن من السفر للعراق لإحياء 4 حفلات هناك؛ حيث كان القانون يمنـع سفر الفنانات غير المتزوجات إلى الخارج، اضـطرت لتلك الحيلة حتى تتمكن من السفر، واستمرت هذه الزيجة ثلاثة أسابيع وهي الفترة التي قضتها “أم كلثوم” خارج البلاد.

الرجل الثاني، وهو الشاعر “أحمد رامي”، الذي وقع في غرام “كوكب الشرق” من أول لقاء، واتخذ على عاتقه مهمة كتابة ما يشعر به كأغاني لها، لكنها لم تستجب لحبه، فاضـ.ـطر للزواج من إحدى أقاربه، على أن يظل قلبه عاشقاً لأم كلثوم. وعندما سُألت “أم كلثوم” عن حب “رامي” لها، قالت: “أعلم أن رامي يعشقني، وكتب فيّ من القصائد ما لا كتبه شاعر قديم في حبيبته، لكني لو تزوجته ستنطفئ نيـ.ـران الشعر في أعماقه”.

الرجل الثالث، الموسيقار “محمد القصبجي”، الذي جسّد عشقه لها في ألحانه، وفي موافقته على الجلوس خلفها على كرسي خشبي وفي يده العود، فقـد ارتضى أن يعيش صامتاً في حبه لا يرغب سوى في البقاء بجانبها، فهو لم يتحمل فـراقها على الرغم من رفـضها عددا من ألحانه.

8 رجال في حياة الست الرجل الرابع، كان شريف صبري باشا، شقيق الملكة نازلي، الذي وقع أسير حبها، والذي حاول الزواج منها لكن عائلته رفـضت هذه الزيجة مما جعله يتراجع عن قراره ويبتعد، إلا إنه حبه لها جعله يعود مرة أخرى ليطلب منها الزواج ولكن بشكل سري وهو ما رفـ.ـضته كوكب الشرق.

الرجل الخامس، وهو أول رجل يخفق قلب “سومة” له وهو طبيب الأسنان والملحن “أحمد صبري النجريدي” الذي أيقظ مشاعر الأنوثة بداخلها ودفعها لارتداء الفساتين والتخلص من العقال الذي كان يشبهها بالرجال، وعندما تأكد من مشاعرها نحوه، طلب الزواج منها، لكن والدها رفـ.ـض طلبه، وهنا شعر “النجريدي” بالإهـ.ـانة فانسحب من حياتها.

الرجل السادس، وهو الملحن “محمود الشريف”، الذي نشأت بينهما قصة حب كبيرة في منتصف الأربعينيات، وانتهت بالزواج لكنه لم يستمر سوى أسابيع قليلة؛ بعد أن طلبت “سومة” الطـ.ـلاق منه لأنها فوجئت بأنه لا يزال محتفظاً بزوجته الأولى.

الرجل السابع، هو الكاتب الصحفي “مصطفى أمين”، الذي ظن البعض أن علاقتها به توقفت عند حد الصداقة القوية، إلى أن أكدت الدكتور “رتيبة الحفني” زواجهما بعقد عرفي، لمدة 11 عاماً، فبعد القبـ.ـض على مصطفى أمين فى قضية التخـ.ـابر الشهيرة فى ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد تفتيش مكتبه فى صحيفة أخبار اليوم، والعثور على عقد الزواج، إلى جانب خطابات غرامية من «أم كلثوم»، ضمن أوراق مصطفى أمين التى صودرت من المكتب.

الرجل الثامن، وهو الدكتور حسن الحفناوي، الذي كان يصغرها بنحو 17 عاماً‏، والذي تزوجت منه بشكل مفاجئ لرغبتها في الاحتفاظ به كطبيب خاص طول الوقت، واستمر زواجها منه حتى وفاتها..

أرقام في حياة الست كونت أم كلثوم أول تخت موسيقي لها في عام 1926 كبديل عن عائلتها التي كانت تقوم بهذا الدور، وقد اختارته من وسط أمهر الموسيقيين على الساحة في ذلك الوقت. دخلت الإذاعة المصرية عند انشائها عام 1934، حيث يسجل باسمها أنها أول فنانة دخلت الإذاعة. وفي نفس العام أسست أول نقابة للموسيقيين وظلت محتفظة برئاستها لمدة عشر سنوات.

كان القصبجي هو ثاني ملحن لأم كلثوم بعد الشيخ أبو العلا محمد حيث قدم لها الأخير أول لحن غنته أمام الجمهور باسم “أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعه”. وقدم لها القصبجي حوالي 70 لحناً. وقدم لها أيضاً رياض السنباطي 95 لحناً. والشيخ زكريا أحمد 57 لحناً، ومحمد عبد الوهاب 10ألحان كان أولها لحن أغنية “أنت عمري”. كما قدمت أم كلثوم طوال مشوارها الفني ما يقارب من 700 أغنية. أما عن أول لقاء لها مع شاعر الشباب أحمد رامي فـ.ـقد كان عام 1924. وقدم لها 126 أغنية من تأليفه، يليه الشاعر بيرم التونسي والذي قدم لها 122 اغنية.

وبحكم أنها هرم رابع كما كان يطـلق عليها قامت بالكثير لوطنها، فعندما تعـرضت مصر لهـزيمة 1967 قررت أم كلثوم تكوين هيئة للتجمع الوطني وقامت بعمل حفلات خارج مصر لصالح المجهود الحربي، وبلغت ايرادات هذه الحفلات 24 الف جنيه قامت بإيداعها في بنك القاهرة.

ثومة والسينما في عام 1930 حاولت أم كلثوم ترك بصمتها في السينما التي أصبحت حديث الشارع المصري، فأنتجت ومثَّلت في عدد من الأفلام الرومانسية مثل: “وداد”، و”نشيد الأمل” و”دنانير”. لكن فترة أربعينيات القرن الماضي صنفت بأنها الفترة الذهبية لأم كلثوم حيث أطلـقت فيلميها الأشهر “سلامة” و”فاطمة”.

مرضها ووفاتها منذ عام 1954م، قللت أم كلثوم من جدول حفلاتها الموسيقية بسبب تعرضها لعدد من المشـ.ـاكل الصحية، حيث شخصت بالتهاب الكلية في البداية. كما كانت ترتدي النظارة السوداء بشكلٍ دائم بسبب وجود مشـ.ـكلة في الغدرة الدرقية لديها، ممّا أدى إلى جحوظ عينيها، وكان أيضاً السبب الذي أدى إلى توقف نشاطها التمثيلي الذي كان ستة أفلام فقط.

واستمرت مشاكلها الصحية في التزايد والتفاقم حتى أن الصحف كانت تتحدث يومياً عن حالتها الصحية. حتى جاء يوم الثالث من شهر فبراير عام 1975 حيث تُوفيت أم كلثوم نتيجة فشـ.ـل قلبي، وهو الحدث الذي هز مصر والعالم العربي. حيث سجل التاريخ جنـازة غير مسبوقة لدرجة أن الحشود في جنازتها فاقت جنازة جمال عبد الناصر، حيث حضرها أكثر من أربعة ملايين شخص احتشدوا متناقلين نعـشها حتى وصل إلى مثواه الأخير.