شاهد .. النجمة منة فضالي تقهر كل فتيات مصر بإطلالة صاروخية وجمال لا يُصدق !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة منة فضالي تقهر كل فتيات مصر بإطلالة صاروخية وجمال لا يُصدق !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أطلت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ بصورة جديدة على متابعيها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت منة بكامل أناقتها بتسريحة شعر مالسة وماكياج ناعم أبرز نعومة ملامحها.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تركوا لها تعليقات محبة ومادحة.

وكانت منة قد فاجأت محبيها بتغيير لون شعرها إلى درجات فاتحة، كما أثارت بلبلة بتعليقها الذي قالت فيه :"بعض الأحيان يجب عليك أن تبقي الأخبار الجيدة لنفسها لأنه ليس كل شخص سيكون سعيد لأجلك"، وتساءل عدد كبير من المتابعين من المقصود في هذه الرسالة.

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