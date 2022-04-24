الفلكي الشوافي يحذر من حالة ماطرة تؤثر على اليمن
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اضطرابات جوية جديدة ستشهدها اليمن خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وحبات البرد.
وتوقع الشوافي ان تتأثر اليمن بحالة من اضطراب الطقس ماطرة ما قد يزيد من توسع هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق.
وأوضح الفلكي الشوافي أن يوم الاحد تبدأ توسع الامطار غرب اليمن ومن الاثنين الى الثلاثاء تتوسع اكثر نحو شرق اليمن ومع نهاية الشهر متوقعاً ان يكون الهطول قد غطى من 60 الى 80% من المناطق اليمنية.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن معظم هطول الأمطار سيكون على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية والمناطق المحاذية لها.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات. محذراً من اشتداد الحالة الجوية نهاية رمضان حيث يبلغ التسوق والنقل والسفر ذروته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر من حالة ماطرة تؤثر على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.