شاهد .. لن تصدق من هو شقيق ياسمين عبد العزيز ! فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. اتفرج من يكون (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو شقيق ياسمين عبد العزيز ! فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. اتفرج من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

هو الفنان الشاب والمتألق وائل عبد العزيز من مواليد 1979، وهو شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز. وقد كانت للفنان عدة أدوار تمثيلية على شاشة التلفزيون، مثل دوره في مسلسل "ابن حلال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومسلسل "برة الدنيا" . كما وشارك في مسلسل "حكايات بنات"، و مسلسل "نونة المأذونة"، وغيرها. كما شارك أيضاً على شاشة السينما في فيلم "ركلام". هذا ويتابع محبي النجمة ياسمين عبد العزيز أخبارها لحظة بلحظة، ولكن هناك الكثير من محبيها الذين لا يعلمون أن شقيقها ممثل مشهور أيضاً.

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