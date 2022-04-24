شاهد .. تقبل ان مراتك تصاحب رجالة ؟؟ شريف رمزي أجاب دون تردد وصدم راغدة شلهوب بما أعترف به أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر تقبل ان مراتك تصاحب رجالة ؟؟ شريف رمزي أجاب دون تردد وصدم راغدة شلهوب بما أعترف به أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان شريف رمزي عن رأي زوجته، الفنانة ريهام أيمن، في وجود صداقات نسائية في حياته.

وقال شريف رمزي خلال استضافته في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار : زوجتي تشعر بالغيرة علي لكن لا تظهر ذلك، وهي تشجعني على وجود صداقات نسائية في حياتي وتتقبل ذلك.

وردا على سؤال هل تتقبل وجود صداقات مع شباب في حياتها؟ قال : لا أحب كثيرا هذا الشيء لكن لا أرفضه، وأي رجل لا يحب ذلك.

وأضاف : "ممكن يكون في صداقات لكن في حدود، مش صداقات مفتوحة، أنا صداقات مفتوحة مفيش مشكلة".

وردا على سؤال هل أنت رجل شرقي بطبعك؟ أجاب : صحيح لكن لا أحب هذا المصطلح لأنه يعني أحيانا الرجعية، أنا متفتح وأسمح بأي علاقة في حدود الاحترام.