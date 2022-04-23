شاهد .. الراقصة المصرية فيفي عبده تفجر مفاجأة مدوية.. أنا مسحورة وهذا ما يحدث معي كل يوم خميس !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر الراقصة المصرية فيفي عبده تفجر مفاجأة مدوية.. أنا مسحورة وهذا ما يحدث معي كل يوم خميس !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن تعرضها لعمل سحري يسبب لها كثرة الخناق والمشاكل.

وخلال لقاء لها قالت عبده إن "العمل الذي تم عمله لها كان على عقربة"، مشيرة إلى أنه تسبب في جعلها "تسلم من بعيد لبعيد".

ولفتت إلى أنها فور استيقاظها "بتبوس يدها وش وضهر وتقول الحمد الله إنها حية" بعد ما حصل معها.

كما تحدثت عبده على علاقتها بوالدتها، وقالت: "بخاف من يوم الخميس، لأني أمي كانت بتحمينا كلنا، واللي رجليها وسخة كانت تتعرض للضرب بحجر النظافة على قدمها".