انت الان تتابع خبر العثور على جثة فتاة شديدة الجمال ودون ملابس تمامًا داخل صندوق قمامة في مصر.. (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/24 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

تكثف الجهات الأمنية في محافظة الجيزة جهودها، لكشف غموض العثور على سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة في أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11 دائرة قسم أكتوبر ثاني، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.

وانتقلت فرق المباحث إلى مكان الواقعة، وجاري فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من الشهود؛ لكشف مزيد من التفاصيل، وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية السيدة، وغموض الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. العثور على جثة فتاة شديدة الجمال ودون ملابس تمامًا داخل صندوق قمامة في مصر.. (تفاصيل مثيرة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.