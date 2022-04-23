شاهد .. سألو النجمة شيرين عبد الوهاب هل تدخلين في علاقة حب او ارتباط بعد انفصالك.. ما قالته صدم المصريين !

انت الان تتابع خبر سألو النجمة شيرين عبد الوهاب هل تدخلين في علاقة حب او ارتباط بعد انفصالك.. ما قالته صدم المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت شيرين من خلال تبادل الأسئلة والأجوبة مع جمهورها، عن العديد من الأسرار الخفية في حياتها الشخصية والعملية، والتي لم يكن يعلم أحد عنها شيئاً.

وفيما يلي نستعرض معكم أبرز ما جاء لشيرين عبد الوهاب من أسئلة عبر حسابها على إنستغرام، وما هي إجاباتها على هذه الأسئلة التي وجهها لها متابعوها عبر الاستوري الخاصة بحسابها الرسمي بعد فترة مقاطعة للسوشيال ميديا، زادت على عامين.

1- هل تدخل شيرين في علاقة حب، ارتباط أو زواج بعد انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب؟

اكتفت شيرين بالإجابة بكلمة واحدة وهي لا، في نفي قاطع منها على تكرار تجربة الزواج حالياً على الأقل، بينما فضلت الاحتفاظ بإجابة سؤال خوض علاقة عاطفية جديدة لنفسها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها عن حسام حبيب، على خلفية التسجيلات المسربة لوالده والخلافات التي وقعت بينهما أثناء زواجهما، مع الإعلامية نضال الأحمدية، وكشفت شيرين العديد من أسرار علاقتها بحبيب، كما طاردتها بعد ذلك شائعات العودة له مجددا ولكنها اكتفت بالنفي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اكتفى حسام بالصمت وعدم التعليق.

2- من هي أفضل مغنية شابة بالنسبة لشيرين؟

بلقيس فتحي، كانت إجابة شيرين عبد الوهاب على هذا السؤال، مع إشادات بأغاني زميلتيها النجمتين أحلام 3- كيف تفلتين من مقالب الفنان رامز جلال؟

قالت شيرين: "رامز صديقي وحبيبي، ولكنه يعلم طباعي جيداً ويعلم أنني لست الشخص الذي يعرضه لمثل هذه التصرفات".

4- أغنية عُرضت عليكي في الماضي، رفضتيها وأخذها فنان آخر ولو عاد الزمن بكِ لن تفرطي فيها؟

أجابت شيرين قائلة: "أغنية غريبة الناس" للفنان وائل جسار.

وأغنية غريبة الناس من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد وصورها وائل جسار في فيديو كليب ولاقت نجاحا كبيرا في الوطن العربي 5- ما هي أكثر أغنية أحببتيها في ألبوم نانسي عجرم الجديد؟

أجابت شيرين: "حبك سفاح هي أكثر أغنية أعجبتني في ألبوم نانسي 10".

6- ما نصيحة شيرين لمُعجبة تعرضت للخيانة على يد حبيبها؟

يبدو أن شيرين لا تُسامح في الخيانة، فقد أجابت المعجبة التي طلبت نصيحتها في خيانة حبيبها لها، أن تحتفظ بحبه بينها وبين نفسها حتى لو كانت لا تزال تحبه في الواقع: "أحبيه بينك وبين نفسك إذا كان قلبك لا يزال يحمل حبا له".

7- لماذا لا تلاحق شيرين عبد الوهاب مروجي الشائعات قضائياً؟

"هكذا سأقضي عمري كله بين أروقة المحاكم" هكذا أوضحت شيرين سبب عدم رفع قضايا على الأشخاص الذين يضايقونها عبر السوشل ميديا أو مروجي الشائعات.

8- هل تحب شيرين عبد الوهاب أن تعمل ابنتاها في الحقل الفني؟

أكدت شيرين أنها تحب أن تعمل ابنتاها في أي مجال بعيداً عن الغناء، وأن تمتهنا أي مهنة غير فنية.

9- ما هي أكثر أغنية تحبها شيرين عبد الوهاب للفنانة وردة؟

أوضحت شيرين أن أغنيتها المفضلة للفنانة وردة هي أغنية ليالينا، والتي كانت قد شاركت فيها وردة الغناء في مقطع فيديو شهير سابق، وظهرت وردة وهي تشيد بأداء شيرين للأغنية.

ويذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد قطعت علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في أكتوبر 2019 على خلفية الردود المتنمرة التي تلقتها، بعد إعلانها عن نيتها إقامة حفل في لبنان والتبرع بعائده لصالح ضحايا حادث مرفأ بيروت.