أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يرتكبون 92 خرقاً جديدا للهدنة

العدوان ومرتزقته يرتكبون 92 خرقاً جديدا للهدنةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 92 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 14 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظتي مأرب، صعدة.

وأكد المصدر رصد خرق عملية هجومية من قبل مرتزقة العدوان، باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 14 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ كاتيوشا وقصف مدفعي مكثف مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمأرب.

كما تم استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي لعدد من قذائف الهاون، مواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 63 خرقاً تمثل في تمشيط مكثف وأعمال قنص وإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والضالع وحجة وصعدة.