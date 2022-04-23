شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي بيج رامي في برنامج رامز موفي ستار.. رقم خيالي وثروة طائلة !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي بيج رامي في برنامج رامز موفي ستار.. رقم خيالي وثروة طائلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

وقع بطل كمال الاجسام المصري ممدوح السبيعي ضحية في برنامج مقلب رامز جلال رامز موفي ستار اليوم السبت، والذي يعرض على قناة أم بي سي مصر ، وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات المثيرة.

وذكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اقاويل تفيد بان النجم ممدوح السبيعي الملقب "بيج رامي" قد تقاضى مبلغ 32 الف دولار، فيما ذكر البعض انه تقاضى فقط 22 الف دولار مقابل ظهوره في برنامج رامز موفي ستار مما اصاب الجمهور بصدمة وذهول.

الجدير بالذكر ان برنامج رامز موفي ستار يقدمه الفنان رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتم إطلاقه في اول ايام شهر رمضان على قناة MBC.