شاهد .. طلبوا من الأسطورة دروجبا رأيه الصريح في أبو تريكة.. لكن إجابته صعقت الكل وكانت غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر طلبوا من الأسطورة دروجبا رأيه الصريح في أبو تريكة.. لكن إجابته صعقت الكل وكانت غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

الماجيكو .. الساحر.. أمير القلوب .. ألقاب توج بها محمد ابو تريكة على مدار تاريخه سواء في الترسانة أو الأهلي أو مع منتخب الفراعنة نظرا لإمكانياته الرائعة والمهارية التي أشاد بها كبار نجوم الكرة الإفريقية.

وأكد ديديه دروجبا مهاجم نادي تشيلسي السابق وأسطورة كرة القدم الإفريقية أن محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كان يستحق اللعب في أفضل أندية أوروبا.

ووجه ميدو خلال لقاء سابق برنامجه ريمونتادا سؤالًا إلى دروجبا عن اللاعبين المصريين في الجيل السابق كانوا يستحقوا اللعب في أوروبا.

ورد دورجبا قائلًا "أحد اللاعبين الذين كنت أحب أن أراهم في أوروبا هو الرائع محمد أبو تريكة، هو زين الدين زيدان الإفريقي".

وتابع "كان يلعب بأناقة ويخاطر في الملعب وذكي جدًا في أرض الملعب، ومن مثله هم قليلون، اعتقد انه لو اتيحت له الفرصة لانضم لنادي كبير".

وأضاف "اللعب في أوروبا للاعب مثله سيكون أفضل وأسهل عندما تلعب مع أفضل الفرق، الجميع يفهم بعضه البعض ومن حولك سيساعدوك في إظهار أفضل ما لديك".

وأحرز أبو تريكة العديد من الألقاب الفردية علي المستوى العالمي والأفريقي والمحلي خلال مشواره الكروي، مما جعله واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية وأحد الأساطير في تاريخ النادي الأهلي، قبل أن يعلن رسمياً اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.