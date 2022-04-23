شاهد .. الفنان كاظم الساهر كان العشيق السري لهذه النجمة الشهيرة التي تمنت أن تتزوجه.. لن تتخيل من هي ؟

انت الان تتابع خبر الفنان كاظم الساهر كان العشيق السري لهذه النجمة الشهيرة التي تمنت أن تتزوجه.. لن تتخيل من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

هي واحدة من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي ، شاركت لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان نجوم الغد عند بلوغها سن الثامنة إنها الفنان جنات.

في بداياتها وقفت بكل اقتدار علي خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، وقد فازت بالجائزة الأولي، وتتالت بعد ذلك مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية.

وعن بداياتها كشفت الفنانة المغربية جنّات أنها عندما كبرت في العمر قليلا، أحبت الفنان كاظم الساهر، وتمنت الزواج منه نظرا لرومانسيته وكانت تعشقه بصمت وسرّاً.

كما وأشارت أنها كانت تتمنى أن تعيش في زمن الفن الجميل، لأنه كان زمن «شيك» على كل الأصعدة، ولو كانت تواجدت في هذا الزمان كانت ستكون صديقة مقربة من أم كلثوم وفاتن حمامة وعمر الشريف.

وجنات مهيد (مواليد 6 يناير 1986) هي مغنية مغربية, حاصلة علي الجنسية المصرية. تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي.

صورت جنات عددا من أنجح أغانيها بطريقة الفيديو كليب، كما غنت في العديد من مسلسلات الدراما المصرية سنة 2009 و2010 منها: زهرة وأزواجها الخمسة، ومذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها.