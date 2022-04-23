شاهد .. هجوم عنيف على النجم المصري محمد رمضان والسبب مسلسل المشوار.. لن تتوقع ما حدث ولم يتوقعة أحد !

انت الان تتابع خبر هجوم عنيف على النجم المصري محمد رمضان والسبب مسلسل المشوار.. لن تتوقع ما حدث ولم يتوقعة أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تعرض النجم المصري، محمد رمضان لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضعف مستوى مسلسله الجديد المشوار الذي يخوض سباق رمضان الحالي. ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" 4 صور من مسلسل "المشوار" وأرفقها بتعليق قال خلاله: "أنا معاكم مستني ماهر يضرب شامل علقة حلوة.. وياخد ابنه ومراته من بيت عزة.. هانت يا رجاله المشوار آخره نار". وفور النشر، انهالت التعليقات الغاضبة والانتقادات الصادمة، ومن أبرز هذه التعليقات: "السيناريو ضعيف بصراحة، وتطويل بدون داع" وكتب متابع آخر: "راحت عليك". فيما كتب متابع ثالث قائلا: "مسلسل شامل وعزة.. بكل أسف ضيعت فرصة منك اسمها محمد ياسين يا خسارة". وقال متابع رابع: "شكلنا هنقعد 20 حلقة كمان في بيت شامل وعزة" في إشارة إلى البطء في أحداث المسلسل. يذكر أن مسلسل "المشوار" يدور حول ماهر، الذي يقوم بسرقة حقيبة تحتوي على آثار مصرية، ويطارده رجل ثري اسمه "وجيه بيه" ورجال الشرطة. المسلسل من إخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، دينا الشربيني، وندى موسى، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت.

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