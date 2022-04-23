شاهد .. جوانب خفية لا تعرفها عن النجم ’’فان دام‘‘ بعد حديثه عن النبي محمد.. ديانته الحقيقية والمخفية ستصيبك بالصدمة !

انت الان تتابع خبر جوانب خفية لا تعرفها عن النجم ’’فان دام‘‘ بعد حديثه عن النبي محمد.. ديانته الحقيقية والمخفية ستصيبك بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف النجم العالمي جان كلود فان دام عن سعادته بالمشاركة في برنامج المقالب رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وأعاد فان دام نشر خبرا عن وصول عدد مشاهدات برنامج "رامز موفي ستار" إلى 730 مليون مرة في 8 أيام فقط، وكتب: "يسعدني معرفة أن برنامج مقالب شاركت فيه قد وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

ونستعرض في السطور التالية أسرار من حكاياته وتغير مسار حياته من إدمان الكوكايين للعودة من جديد:

- حقق كلود فاندام 18 انتصارا في الكيك بوكسينج بالضربة القاضية، وفي معارك شبه الخفيفة حقق 44 فوزا مقابل 4 خسائر.

- ويرجع الكثيرون خفته في القفز والضرب والركل إلى تدريبه على البالية.

- تقاعد فان دام كمقاتل محترف في عام 1982، بسبب اتجاهه للعمل بمهنة التمثيل.

- رفض فاندام عرض بقيمة 12 مليون دولار مقابل كل فيلم سينمائي، لشعوره أنه يستحق أكثر من ذلك، مثل جيم كاري الذي كان يتقاضى 20 مليون دولار في الفيلم الواحد، واعترف أنه مخطأ وقتها، وقال في حواره مع "إكسبريس": "لقد ارتكبت خطأ فادحًا، وكنت مدرجا في القائمة السوداء في هوليود لسنوات".

- تزوج كلود فاندام خمس مرات، تزوج من ماريا رودريجز بعد عامين من المواعدة، ثم تزوج من سينثينا ديردريان عام 1985، وانفصلا، ثم تزوج من جلاديس بورتوجيس لاعبة كمال الأجسام والممثلة الأمريكية عام 1987 وانفصلا في 1992، ثم عادا مجددا عام 1999، وبعد 15 عاما طلبت الطلاق مرة أخرى، وتزوج من دارسي لابير في 1994 وانفصلا 1997.

- تمارس بيانكا فاندام، فنون الدفاع عن النفس مثل والدها، وشاركت معه في فيلم "الراعي: حرس الحدود" 2008، وشاركت في 6 أفلام معه، وأنتجت أثنين منهم.

- أنجب ابنه "نيكولاس" من زوجته دارسي لابير.

- لم تكن علاقته جيده مع جميع أبناءه، ابتعد عن ابنه "نيكولاس" لسنوات، لخلافات مع والدته "لابير"، لكن عادت الأمور مؤخرا للتحسن، ومع ابنته أيضًا تحسنت علاقتهما.

- أعرب فان دام عن رغبته في القتال مرة أخرى، على الرغم من تجاوزه الخمسين عامًا، لكنه لا يريد محاربة أي شخص فقط، لديه شخص معين في ذهنه، وهو المقاتل سوملاك كامسينج الذي فاز بالميدالية الذهبية في أوليمبياد 1996.

- لم يحدث المنافسة بينهما، لكن بحسب موقع "looper" كان "فاندام" يروج لها باستمرار.

- ذكرت صحيفة "لاس فيجاس" أن فرانك دوكس، لاعب البوكس، الذي صوره "فاندام" في فيلم "bloodsport" رفع دعوى قضائية لأنه لم يدفع له مقابل مساعدته في كتابة فيلمه "The Quest" عام 1996، وطلب تعويص 50 ألف دولار، ارتفع بعد ذلك إلى مليون ونصف دولار. لكنه لم يحصل شىء من المحكمة.

- في فترة التسعينيات، أعلن جان كلود فاندام، أنه أدمن تعاطي الكوكاكين، 10 جرام في اليوم، وأثقل بالديون، وخضع لعدة جولات من إعادة التأهيل، وشخص بأنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب قبل أن يتعافي في النهاية.

- كلفه شراء 10 جرام من الكوكايين يوميا حوالي 10 آلاف دولار في الأسبوع.

- تخلص من إدمان الكوكايين عام 2008.

- فان دام يعتنق المسيحية الكاثوليكية وكانت لديه ميول انتحارية، وصرح بحسب موقع "very will mind" أنه لم يكن لديه أي أسباب للعيش، لم يكن متحمسا لأي شىء.

- فاجأ جان كلود فان دام، ملايين المشاهدين عندما تحدث عن شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء استضافته في لقاء سابق على قناة MBC.

وقال فان دام “كان النبي محمد على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا”.

وأضاف “اقرأوا أكثر عن الموضوع ستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين”.

- بلغت ثروته عام 2021 حوالي 30 مليون دولار، وبعدها كرس حياته للعمل، ولم يعد يطلب راتب الـ12 مليون دولار، بل قبل مائة ألف دولار مقابل الفيلم