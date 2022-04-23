شاهد .. بالدليل القاطع.. من يتعاون مع رامز جلال في برنامج ’’رامز موڤي ستار‘‘ ليس فان دام الحقيقي.. لن تصدق كيف أفتضح الأمر وظهر للعلن وصدم الكل !!

انت الان تتابع خبر بالدليل القاطع.. من يتعاون مع رامز جلال في برنامج ’’رامز موڤي ستار‘‘ ليس فان دام الحقيقي.. لن تصدق كيف أفتضح الأمر وظهر للعلن وصدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن رامز جلال لم يتعاون مع فان دام بل أوهم الجميع وفي الحقيقة من كان متواجداً هو دوبلير أو ما يعرف بشبيه الممثل الذي يستخدم في المسلسلات من اجل تأدية بعض المشاهد الخطرة.

وكان الدليل الذي أكد هذا الخبر والذي تداولته المواقع الإعلامية، عندما فاجئ النجم العالمي فان دام الجمهور بعد بحذف جميع صوره التي تجمعه مع رامز جلال وقام مدير أعماله بإثارة الجدل بتعليقه من خلال صورة نشرها عبر فايسبوك.

فان دام الذي شارك رامز في استدراج النجوم إلى برنامج فاجأ الجميع بأنه لم يترك ولا صورة تجمعه معه عبر حسابه على موقع فايسبوك.

وليد التلباني مدير أعمال فان دام خرج عن صمته ليوضح في تصريح اثار الجدل أكثر مما فسر ما يحدث حيث قال:“بالنسبة لحذف فان دام لكل ما يخص رامز موفي ستار من على فايسبوك…للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حالياً”، وهو ما زاد الشكوك أكثر، حيث نشرت بعض المواقع الإعلامية، أنه ربما كان هناك أتفاق بينهم بعمل هذه الحيلة بدون حضور فان دام الحقيقي.

الجدير ذكره أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها او نفيها حتى الان لكن في حال كانت صحيحة فإنها ممكن ان تطيح بمستقبل النجم المصري بعد سنوات على برامج المقالب التي اشتهر بها.

وفي سياق متصل كانت آخر أعمال رامز جلال في السينماء فيلم "أحمد نوتردام" تدور أحداثه حول جريمة غامضة تحدث لبطل العمل.