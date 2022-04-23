شاهد .. عمرو دياب خانك مع صحبتك ؟! دينا الشربيني تكشف بكل جرأة ودون خجل سبب انفصالها وخراب بيتها أمام الملأ !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عمرو دياب خانك مع صحبتك ؟! دينا الشربيني تكشف بكل جرأة ودون خجل سبب انفصالها وخراب بيتها أمام الملأ !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/23 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني دون خجل وبكلّ جرأة عن تعرّضها للخيانة من إحدى صديقاتها، مما أدى الة القطيعة بينهما وخراب بيتها.

وفي مقابلة متلفزة أكدت الشربيني أنها حين تقابلها تكتفي بمصافحتها فقط، وأن العلاقة بينهما لا يمكن أن تعود كما كانت.

وأشارت الفنانة المتألقة مؤخراً في مسلسل "المشوار" إلى أن الصداقة بين شخصين هي بمثابة الأخوّة، ولذلك فعندما تأتي الخيانة من صديقة مقرّبة تكون صعبة.

وتابعت الشربيني أنها تعرضت لخيانة من نوع آخر، قائلةً: "كان هناك شخص ارتبطت به، وخانني، وسبّب لي مشكلات كثيرة"... وفي هذه الحالة تستمع إلى الأغاني كي تنسى المشكلات.

في سياق متّصل أكدت الفنانة المصرية أنها تحب النجم محمد رمضان ولا تراه مغروراً كما يروّج البعض.

وقالت الشربيني: "بحب محمد رمضان جداً وهو بيتعامل مع الناس عكس اللي بيتقال والناس في الشارع بتحبه، وهو بني آدم كويس ومشوفتش منه أي غرور".

هذا وتساءل الجمهور هل تكون الفنانة دينا الشربيني قد قصدت بكلامها عن الخيانة الفنان المصري الكبير عمرو دياب.